В Рязани цветочный магазин подарил букеты сотрудникам «скорой»

-

В Рязани цветочный магазин подарил букеты сотрудникам Рязанской станции скорой помощи. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

— Это наш подарок тем, кто на переднем крае борьбы с коронавирусом. Мы просто решили поддержать медиков, выразить свое восхищение их мужеством. Ведь они защищают наше здоровье, нашу жизнь, – прокомментировала директор флористического магазина Ольга Коркина.

Цветы стали приятным сюрпризом для коллектива, особенно для женщин.

— Сейчас всем нам нелегко. В такой ситуации вдвойне приятно получить такой замечательный знак внимания. Мы рады, что люди ценят наш труд. Большое спасибо за понимание и поддержку, – сказала специалист службы Ольга Базовкина.