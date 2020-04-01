В Рязанской области объявлен пожароопасный сезон

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С 1 апреля в Рязанской области введён пожароопасный режим. Соответствующая мера установлена постановлением правительства Рязанской области от 03.03.2020 г. № 32.

Теперь в регионе усилятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения природных пожаров, мониторинг и патрулирование лесов, прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений. Все силы и средства переведены в режим готовности к тушению возгораний.

В настоящее время проводится наземный мониторинг пожарной обстановки на землях лесного фонда, а также мониторинг с помощью системы раннего обнаружения возгораний «Лесной дозор». Территория Рязанской области оснащена камерами видеонаблюдения, размещенными на вышках сотовой связи. Региональный пункт диспетчерского управления продолжает работать в круглосуточном режиме.

В случае обнаружения возгораний в лесах необходимо звонить на круглосуточный телефон региональной диспетчерской службы: 8 (4912) 28-79-59 или на единый номер экстренных служб: 112.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в размере от 1,5 до 500 тысяч рублей в соответствии со ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП РФ.

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