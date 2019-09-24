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В Рязани будут судить мужчину, сын которого застрелил одноклассника

Отец 10-летнего мальчика, застрелившего одноклассника, предстанет перед судом. Трагедия произошла 14 мая 2019 года. После уроков ученик четвёртого класса пригласил в гости двух одноклассников. Он решил показать друзьям отцовское ружьё и случайно выстрелил в одного из мальчиков. Ребёнок погиб.

Следствием установлено, что хозяин квартиры хранил ключи от сейфа с оружием и патронами в месте, доступном для его несовершеннолетнего ребёнка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд. Как сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области, обвиняемый полностью признал свою вину.

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