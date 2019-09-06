В редакции РИА «7 новостей» обсудили реализацию проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»

В четверг, 5 сентября, в редакции Рязанского информационного агентства «7 новостей» состоялась встреча рабочей группы проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН».

Участниками встречи стали главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова, директор центра образования «Дистанционные технологии» Галина Карпачева, директор школы №3 «Центр образования города Рязани» Галина Чепурная, координатор проекта Павел Квартников.

Участники встречи обсудили участие учащихся школ города Рязани в реализации проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН». Важным мероприятием проекта станет проведение профориентационной диагностики школьников, по итогам которой будет сформирована группы участников проекта.

– Проект поможет старшеклассникам и их родителям определить необходимый профессиональный вектор, а педагогам – выстроить систему профессионального воспитания, – отметила Галина Чепурная.

В течение учебного года для участников проекта будут проведены мастер-классы и тренинги, посвящённые основам журналистской деятельности, ознакомительные экскурсии в редакции региональных средств массовой информации. Школьники посетят мероприятия, связанные с деятельностью Международного союза КВН. Итогом реализации проекта станет создание учащимися средних образовательных школ журналистских работ и электронных портфолио, их публикация на официальном сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.