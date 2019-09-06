От колхозницы к парашютисту. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Эту неделю посвятим началу учебного года, а истории станут своеобразными школьными предметами.

История 85. Урок рисования: от колхозницы к парашютисту

Выставочный зал – вся Россия. Такому размаху мог был позавидовать любой художник. А ведь такие мастера карандаша и кисти есть: их работы можно найти у бездомного и олигарха, военного и гражданского, юного и пожилого, ведь их творения – деньги. Разрабатывают дизайн монет и банкнот на фабрике Гознака.

Самый известный денежный живописец – Иван Дубасов, который был автором большинства купюр в Советском союзе. Начать путь помог случай: в 1922 году был объявлен конкурс на лучшую марку в честь 5-летия революции. Недавно вернувшийся из армии Иван Дубасов решил тоже поучаствовать, тем более обещали денежный приз. Красок у молодого человека не было, использовал марганцовку. И неожиданно его камнетес, высекающий на плите надпись, был признан лучшим. В жюри были и представители Гознака, которые предложили победителю должность художника-гравера.

В 30-е годы XX века на фабрике разрабатывали серию с изображениями представителей различных профессий. На 1 рубле появился шахтер, трешку украсил красноармеец. А вот на 5-рублевой банкноте хотели поместить женский портрет. Дубасов принес на согласование эскиз. Но девушку-колхозницу в цветном платке отвергли, мол, не комсомолка, а домработница какая-то! Следующий вариант также не понравился высоким чинам: в изображении, предложенном художников, они увидели не мать-героиню, а мать-одиночку, пришедшую за алиментами. Третья попытка – портрет парашютистки. «Нет, — ответили Дубасову, — таких гражданок мало, а на купюре должна быть типичная представительница страны». В итоге парашютистку превратили в парашютиста, а женский портрет так и не украсил банкноту.

Вопрос: В начале 90 годов на Гознаке разрабатывали серию банкнот, которая в итоге так и не была введена в обращение. На купюрах поместили портреты выдающихся личностей: Ломоносова, Чайковского, Сурикова и других. Нашлось место и для рязанца. Кто это был?

— Циолковский

— Есенин

— Павлов

— Александров

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