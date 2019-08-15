В рамках Форума древних городов прошёл концерт «Любовь моя, Рязанский хор!»

В четверг, 15 августа, в рамках II Форума древних городов прошёл концерт «Любовь моя, Рязанский хор!».

Зрители, пришедшие на концерт, увидели программу Рязанского хора имени Попова, основанную на «золотом фонде» коллектива, передающую всё многообразие народнопевческих, танцевальных, обрядовых традиций Рязанского края и впечатляющую яркими рязанскими национальными костюмами.

В своих песнях артисты рассказали о своей любви к России и к своей малой Родине – Рязанскому краю.

Как всегда, громких аплодисментов был удостоен танцевальный ансамбль, традиционно вызвавший искренний восторг у зрителей. И когда танцоры позвали гостей праздника на кадриль, с удовольствием приняли приглашение.