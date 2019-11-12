В ночь на среду отключат воду на шести улицах Рязани

В ночь на среду, 13 ноября, в Рязани будут проводиться ремонтные работы на водопроводе. В связи с этим во вторник, 12 ноября, в 22.00 отключат холодную воду на шести улицах Рязани.

Отключение коснётся домов, расположенных на ул. Ленина, д. 9, д. 19а, д. 13а, д. 5а, д. 2/68, ул. Радищева, д. 10, д. 12, д. 3, д. 5, д. 11, д. 21а, ул. Есенина, д. 72/2, д. 82/26, д. 80/1, д. 64/32, д. 55, д. 39, д. 47/22, д. 45, ул. Горького, д. 30, д. 50, ул. Урицкого, д. 33/66, д. 35, д. 45, д. 46, д. 54/59, ул. Вознесенская, д. 61, д. 67.

Водоснабжение планируется возобновить к 6.00 в среду, 13 ноября.