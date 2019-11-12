Рособрнадзор проводит повторную аккредитацию закрытых в РГУ направлений

В Рязанском госуниверситете снова откроют факультет экономики. Об этом во вторник, 12 ноября, во время пресс-конференции сообщил ректор вуза Андрей Минаев. По его словам, сейчас готовятся документы для аккредитации факультета.
По данным сайта РГУ, на сегодняшний день в университете функционируют:
Естественно-географический факультет
Институт иностранных языков
Институт непрерывного образования
Институт психологии, педагогики и социальной работы
Факультет истории и международных отношений
Факультет русской филологии и национальной культуры
Факультет социологии и управления
Факультет физической культуры и спорта
Физико-математический факультет
Факультет экономики
Юридический факультет
А также общеуниверситетские кафедры:
Кафедра иностранных языков
Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
Кафедра философии.