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Рособрнадзор проводит повторную аккредитацию закрытых в РГУ направлений

В Рязанском госуниверситете снова откроют факультет экономики. Об этом во вторник, 12 ноября, во время пресс-конференции сообщил ректор вуза Андрей Минаев. По его словам, сейчас готовятся документы для аккредитации факультета.

По данным сайта РГУ, на сегодняшний день в университете функционируют:

Естественно-географический факультет

Институт иностранных языков

Институт непрерывного образования

Институт психологии, педагогики и социальной работы

Факультет истории и международных отношений

Факультет русской филологии и национальной культуры

Факультет социологии и управления

Факультет физической культуры и спорта

Физико-математический факультет

Факультет экономики

Юридический факультет

А также общеуниверситетские кафедры:

Кафедра иностранных языков

Кафедра охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности

Кафедра философии.

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