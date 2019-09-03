На главную Рязань В Московском районе Рязани зафиксировано серьёзное превышение концентрации сероуглерода в воздухе
Рязань

В Московском районе Рязани зафиксировано серьёзное превышение концентрации сероуглерода в воздухе

Пост наблюдения Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на улице Октябрьской зафиксировал превышение концентрации сероуглерода в воздухе в 4,6 раза. Об этом сообщается на сайте организации.

В атмосферный воздух сероуглерод попадает в составе газовых выбросов предприятий целлюлозно-бумажной промышлен­ности, коксохимических заводов и заводов по производству искусственных волокон. Пары сероуглерода являются ядовитым газом, вызывающим острые и хронические отравления. Вдыхание воздуха с содер­жанием 0,3% об. сероуглерода приводит к тяжелым заболеваниям. При хроническом отравлении малыми дозами паров сероуглерода в организме человека происходит поражение центральной и периферийной нервной системы, нарушение сер­дечно-сосудистой системы. Кроме того, сероуглерод оказывает поражающее действие на органы желудочно-кишечного тракта.

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