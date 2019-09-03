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Рязанские онкологи провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли

Рязанские онкологи провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли у 36-летней женщины. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

У пациентки была выявлена забрюшинная опухоль, расположенная в области аорты. Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что новообразование окутывало крупные магистральные сосуды и близко прилегало к подвздошным сосудам.

— При помощи энергетической платформы и специального оборудования, которое позволяют бескровно отходить от сосудистой стенки удалось провести операцию по удалению опухоли без повреждения сосудов и избежать тяжелых осложнений,  — рассказал ассистент кафедры онкологии РязГМУ, врач-онколог диспансера Сергей Мерцалов,. 

После проведения исследования опухоли врачи примут решение о тактике проведения дополнительного лечения.

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