В Кораблинском районе пламя от горящей травмы подошло вплотную к жилым домам

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В понедельник, 23 марта, в Кораблинском районе боролись с огнём жители деревни Табаево и добровольцы из дружины Пехлецкого поселения. Пламя, возникшее от палов травы, из-за сильного порывистого ветра чуть было не добралось до домов. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



– Трава начала гореть под бывшей «Сельхозхимией», где пляж, – рассказывает Александр Власов, глава Пехлецкого поселения. – За полтора часа пламя, выжигая всё на пути, добралось до Посёлка Газопровода. Это 1,5 километра. В ширину – километр. Было страшно. Боролись с огнём хлопушками, с одной стороны я и водитель поселения Андрей Поляков, с другой – староста Николай Зайцев с помощниками. Людей было много. На помощь приехали пожарные.



С четверга по понедельник, кроме этого случая, пожарные выезжали на палы травы шесть раз. Об этом рассказал Дмитрий Неклюдов, начальник пожарно-спасательной части № 27 по охране города Кораблино. Горело вблизи Аманова (Бобровинское поселение), в Кораблине (улица Заводская и дачный кооператив «Текстильщик»), в Асниках, Красной Поляне, Лоше (Незнановское поселение). Площадь – от 1 до 3 гектаров.



Возможная причина возгораний – безответственное отношение к огню: пенсионеры борются с клещами и лисами, а молодые просто развлекаются, не зная, чем себя занять.

