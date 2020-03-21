В интернете появилась фейковая информация о борьбе с коронавирусом

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В популярном паблике Рыбновского района опубликован фейк: якобы за нахождение на улице несовершеннолетних взимается штраф. Это ложная информация, сообщил официальный канал опергруппы Рязанской области.



Верная информация такая: в Рыбновском районе для исключения возможности заражения вирусной инфекцией в режиме повышенной готовности рекомендовано родителям учащихся ограничить посещение мест массового пребывания людей и ограничить контакты, особенно с приезжими из других регионов.



Подтверждение: скрин письма Управления образования и молодёжной политики администрации Рыбновского района.

