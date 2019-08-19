В ГК «Зелёный сад» подведены итоги конкурса «Битва ремонтов»

В Группе компаний «Зелёный сад» поведены итоги конкурса в социальных сетях на лучший ремонт в квартире. Главный приз – сертификат на 100 000 рублей на покупки в торговой сети IKEA получила Анна Русакова. Наградой была отмечена авторская идея ремонта – единая концепция дизайна, лаконичный стиль и оригинальное использование современных материалов.

Условия участия в конкурсе были следующими: квартира должна была быть купленной в Группе компаний «Зелёный сад». Также необходимо было сделать репост записи к себе на страничку в «Инстаграм» и «ВКонтакте», написать свою увлекательную историю о том, как был сделан ремонт, добавив иллюстрации – фото или видео. Поздравляем победителя с заслуженной наградой!

1 из 7

®