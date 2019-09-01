В День знаний в Рязани показали «Гарри Поттера» под открытым небом

В воскресенье, 1 сентября, на Лыбедском бульваре прошел праздник от компании Дом.ru, приуроченный к Дню знаний. Его темой стала известная и всеми любимая история о Гарри Поттере.

На празднике работали две фотозоны, где рязанцы охотно фотографировались. Одной из них стала импровизированная платформа «9 ¾». Гости с удовольствием перевоплощались в мантии, брали метла и делали памятные снимки.

Не оставили без внимания и юных гостей праздника. Для детей провели мастер-класс, где они смогли сделать из цветной бумаги шарфики одного из 4 факультетов: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран, Слизерин. А чтобы узнать, на каком отделении они могли бы учить в магической школе, ребята проходили специальную игру.

Главным подарком для гостей стал показ фильма «Гарри Поттер и философский камень». Несколько десятков рязанцев пришли на Лыбедский бульвар, чтобы увидеть любимый фильм под открытым небом.