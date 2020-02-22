В центре Рязани без холодной воды останутся жители более десятка улиц

В субботу, 22 февраля, из-за аварии на водопроводе на нескольких улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Аварийная ситуация произошла в районе дома N14 по ул. Новая.

Из-за этого воды не будет по следующим адресам:

Касимовское шоссе, д. 32, 32 к. 1 — д. 32 к. 5, к. 32 стр. 8;

ул. Совхозная;

1-й Совхозный проезд;

ул. 8 Марта;

ул. Гражданская д. 31 — 47, 26 а — 30;

ул. Электрозаводская;

ул. Попова;

ул. Радиозаводская;

ул. Лермонтова д. 5/1, 9а;

1-4 проезды Новой;

ул. Боголюбова д. 14;

ЦТП Попова 6/6.

В следующих домах будет снижена подача воды:

Касимовское шоссе д. 1-47, 2-20;

микрорайон Кальное;

ул. Есенина;

ул. Грибоедова;

проезд Грибоедова;

ул. Щедрина;

проезд Щедрина;

ул. Затинная;

проезд Речников;

ул. Скоморошинская;

ул. Подгорная;

ул. Введенская;

ул. Ленина;

ул. Полевая;

ул. Свободы;

ул. Вознесенская;

ул. Фирсова;

ул. Урицкого;

пл. Театральная, д. 1, 3, 5;

Торговый городок.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.