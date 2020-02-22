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В центре Рязани без холодной воды останутся жители более десятка улиц

В субботу, 22 февраля, из-за аварии на водопроводе на нескольких улицах в центре Рязани отключат холодную воду. Аварийная ситуация произошла в районе дома N14 по ул. Новая.

Из-за этого воды не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, д. 32, 32 к. 1 — д. 32 к. 5, к. 32 стр. 8;
  • ул. Совхозная;
  • 1-й Совхозный проезд;
  • ул. 8 Марта;
  • ул. Гражданская д. 31 — 47, 26 а — 30;
  • ул. Электрозаводская;
  • ул. Попова;
  • ул. Радиозаводская;
  • ул. Лермонтова д. 5/1, 9а;
  • 1-4 проезды Новой;
  • ул. Боголюбова д. 14;
  • ЦТП Попова 6/6.

В следующих домах будет снижена подача воды:

  • Касимовское шоссе д. 1-47, 2-20;
  • микрорайон Кальное;
  • ул. Есенина;
  • ул. Грибоедова;
  • проезд Грибоедова;
  • ул. Щедрина;
  • проезд Щедрина;
  • ул. Затинная;
  • проезд Речников;
  • ул. Скоморошинская;
  • ул. Подгорная;
  • ул. Введенская;
  • ул. Ленина;
  • ул. Полевая;
  • ул. Свободы;
  • ул. Вознесенская;
  • ул. Фирсова;
  • ул. Урицкого;
  • пл. Театральная, д. 1, 3, 5;
  • Торговый городок.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

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