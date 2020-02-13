В больнице имени Семашко открылся кабинет для исследования нарушений сна

В ОКБ им. Н.А. Семашко открылся кабинет полисомнографии для исследования нарушений сна. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Полисомнография – безболезненный, не требующий специальной подготовки и практически не ощущаемый пациентом метод, позволяющий с высокой точностью выявить любое из 89 существующих нарушений сна, установить диагноз, определить причины расстройства.

Полисомнография проходит в привычное для пациента время сна в комфортных условиях. Обследование длится несколько часов, в течение которых регистрируется электроэнцефалограмма, частота пульса и уровень насыщения крови кислородом, движения грудной клетки и брюшной стенки, положения тела, тонус мышц нижних конечностей, электрокардиограмма.

Врачи рекомендуют обращаться к сомнологу в случае, если беспокоит храп и остановки дыхания во время сна; бессонница, частые пробуждения; повышенная дневная сонливость; кошмарные сновидения; снохождение; бруксизм (скрип зубами во сне); необычное поведение во время сна; усиление симптомов хронических заболеваний в ночное время и другие необычные явления, связанные со сном.

Получить консультацию врача-сомнолога и пройти полисомнографическое обследование можно в отделении платных услуг больницы.