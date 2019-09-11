В Академии ФСИН России стартовал турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата

С 11 по 14 сентября Академия ФСИН России совместно с Федерацией практической стрельбы России проводит XIII ежегодный Международный турнир имени М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина), включенный в ежегодный календарный план Министерства спорта Российской Федерации и календарь соревнований Общероссийской спортивной общественной организации ФПСР.

В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора М.Т. Калашникова, а также 140-летию уголовно-исполнительной системы и 85-летию нашего учебного заведения.

Для участия в турнире приехали 22 команды из территориальных органов ФСИН России, образовательных организаций и других силовых ведомств, а также спортсмены Федерации практической стрельбы России.

В программу соревнований включены классическое спортивное упражнение АК-4 по правилам военно-прикладных видов спорта «Стрельба из штатного или табельного оружия» и 12 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России.

Обращаясь к участникам соревнований, руководство академии выразило надежду, что все прибывшие команды будут достойными друг друга соперниками, а на самом стрельбище будет царить спортивный дух и уважение.

Приятным дополнением к пожеланиям почетных гостей турнира стала уникальная аудиозапись обращения к участникам соревнований Михаила Тимофеевича Калашникова. Она была записана еще при жизни конструктора стрелкового оружия.

– Приятно осознавать, что память о Михаиле Калашникове живет в Рязани и в Академии ФСИН России. Это гордость и ответственность одновременно. 8 лет назад Михаил Тимофеевич лично закрепил право проводить Международный турнир за нашим учебным заведением, и мы продолжаем и развиваем лучшие традиции соревнований, – отметил начальник Академии ФСИН России Александр Крымов.

Проведение подобных состязаний позволит повысить компетентность сотрудников в области стрелковой подготовки, а также ввести в их служебную деятельность современные элементы практической стрельбы. Кроме того, мероприятие подобного уровня будет способствовать повышению спортивного мастерства, воспитанию патриотизма и привитию любви к отечественному оружию, – уверены его организаторы.