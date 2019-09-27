В Академии ФСИН прошел традиционный праздник «Дары осени»

В пятницу, 27 сентября, в Академии ФСИН в 13 раз прошел праздник урожая «Дары осени». В нем приняли участие студенты и сотрудники Академии, также учащиеся школы №10 и коллектив Рязанской городской станции юных натуралистов.

Независимо от того, сколько кому лет, все мы бываем на даче. И, конечно, наш стол не может обойтись без овощей и фруктов. 13 лет назад родилась в нашем ВУЗе такая замечательная традиция —проводить ежегодный праздник урожая «Дары осени». Я искренне благодарю всех, кто не постеснялся и постарался показать, на что он способен. Хорошего настроения и приятного аппетита! С праздником, — поделился начальник Академии ФСИН России Александр Александрович Крымов.

Участники своеобразного конкурса-смотра представили самые разные поделки из овощей и фруктов. Гостей и жюри мероприятия радовали ёж из арбуза, заяц из капусты, веселая тыква, человечки из яблок, поваренок из баранок, барашки из цветной капусты и многое другое. Также столы украшали пирогами, салатами, соленьями, блинами. Данный праздник поистине является самым вкусным.

Кроме того, каждая команда подготовила творческий номер. Участники пели, танцевали, разыгрывали театральные сценки. В номере команды курса организации режима и надзора в уголовно-исполнительной системе присутствовали даже элементы балета.

Члены жюри попробовали вкусности с каждого стола и отметили команды специальными номинациями.