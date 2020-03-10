Утренний кофе. Обзор событий за прошедшие выходные

В Туле завершился третий конкурс «Краса ВДВ». Представительница рязанского гвардейского десантного училища Екатерина Добрынина стала победительницей в номинации «Волшебный кулинар».

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Рязани превышен на 17,5%. В целом по области заболеваемость находится на уровне пороговых значений. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В Рязанской области подтоплены четыре низководных моста. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, такая ситуация сложилась по состоянию на 12 часов субботы, 7 марта.

В центре Рязани демонтировали незаконную торговую палатку. Палатка располагалась у дома №3 на улице Сенной. Её снесли сотрудники префектуры Советского района города.

В понедельник, 9 марта, в Рязанской области временно перекрыли движение транспорта по понтонному мосту. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

На пожаре в Рязани пострадал человек.

Найдена пропавшая в Рязани 15-летняя девочка

В результате массового ДТП на улице Промышленной в Рязани пострадал человек.

В Рязани снова обнаружили десятки мертвых птиц

В Скопинском районе неизвестные разгромили сельское кладбище

В Рязани неизвестные забросали мусором детскую коляску

На свалку на окраине Рязани выбросили сотни автомобильных госномеров

В центре Рязани может появиться бассейн с 50-метровыми дорожками. Такие планы есть у властей Рязанской области.

Избран президент федерации хоккея Рязанской области

Несколько интересных материалов появилось на нашем сайте в рубрике «Акценты».

«Что есть женщина?» На этот вопрос пыталась ответить одна из газет, публикуя стихотворение с таким названием. Также это издание представило тест «ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ», который мы тоже решили поместить в рубрике «О чём писали рязанские газеты…»

Женский взгляд на финансы. Сказка – ложь, да в ней намёк. А порой и прямые рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации. В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие». Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. Как много всего появилось в нашей жизни с приставкой кибер, означающей отношение к эпохе компьютеров, Интернета и цифровых технологий. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает. И называется она «Дружина XXI века». О том, что это такое, нам рассказал один из кибердружинников, студент 5 курса РГРТУ Никита Доронин.