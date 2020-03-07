В Рязанской области подтопило 4 моста

В Рязанской области подтоплены четыре низководных моста. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, такая ситуация сложилась по состоянию на 12 часов субботы, 7 марта.



Один мост затоплен у села Шелемишево в Скопинском районе. Три моста в Сапожковском районе – у населённых пунктов Скит Свято-Данилова монастыря, Красная Яблонька и Дмитриевка. В первом случае есть объездная дорога, в трёх других работают лодочные переправы.



Кроме того, закрыто движение по понтонному мосту у села Купля Шацкого района. Причина – пропуск паводковых вод на реке Цна.

