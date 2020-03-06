На этот вопрос пыталась ответить одна из газет, публикуя стихотворение с таким названием. Также это издание представило тест «ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ», который мы тоже решили поместить в рубрике «О чём писали рязанские газеты…»
Газета «Вечерняя Рязань» №34/452 от 8 марта 1995 года.
«ЧТО ЕСТЬ ЖЕНЩИНА»
В горах на скале
О беспутствах мечтая,
Сидела измена, худая и злая.
А рядом под вишней сидела любовь,
Рассветное золото в косы вплетая.
С утра собирая плоды и коренья,
Они отдыхали у горных озер,
Извечно ведя нескончаемый спор –
С улыбкой одна, а другая с презреньем.
Одна говорила: «На свете важны
Нежность, порядочность и чистота.
Быть светлыми, добрыми люди должны.
В этом и есть красота».
Другая смеялась: «Пустые мечты.
Кто тебе скажет за это спасибо?
Право, от смеха порвут животы
Даже, наверно, безмолвные рыбы.
Жить надо умело и хитро – с умом,
Кое-где – быть простой и беззащитной,
Кое-где же – лезть прямиком напролом.
А счастье увидела – рви, не зевай!
Наври! В остальном разберемся потом...».
«Но я не согласна бессовестно жить, –
Попробуй быть честной и честно любить».
«Быть честной? Зеленая дичь, чепуха!
Да есть ли на свете что слаще греха?..»
Однажды такой они подняли крик,
Что в гневе проснулся косматый старик, –
Великий колдун, замечательный дед,
Проведший в пещере три тысячи лет.
Рявкнул старик: «Это что за война?
Я вам покажу, как будить колдуна!
И вот, чтобы кончить все ваши раздоры,
Ославлю вас вместе на все времена».
Схватил он любовь колдовскою рукою,
Схватил он измену рукою другою
И бросил в кувшин, зеленый, как море.
И следом туда – доброту и дурман,
И чистую правду, и подлый обман.
Потом он поставил кувшин на костёр.
Дым взвился над лесом, как синий шатёр
Всё выше и выше, до горных вершин...
Старик с любопытством смотрел на кувшин:
«Когда переплавится всё, перемутится,
Какая же там чертовщина получится?..»
* * *
Кувшин остывает. Опыт готов.
По дну пробежала трещина.
Сосуд раскололся на сотни кусков.
ПОЯВИЛАСЬ ЖЕНЩИНА!
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ
От уверенности в себе в значительной степени зависит то, как к Вам будут относится окружающие. Хотите, чтобы Вас ценили и уважали? Начните с малого: разберитесь, как вы оцениваете самого себя, как относитесь к собственной персоне.
Для этого в каждом вопросе выберите наиболее соответствующий вариант ответа.
1. Когда я нахожусь в компании, общаюсь с другими людьми, то:
а) мне всегда кажется, что я самая привлекательная.
б) мне трудно привлечь внимание людей к себе.
в) приходится напрягаться, чтобы вызвать симпатию окружающих.
г) стараюсь всем понравится, но мне не всегда это удается.
д) мне удается всех обаять, очаровать, создать приятное впечатление.
2. Когда мне вручают какое-либо малоприятное дело, а отвертеться нельзя, то:
а) все равно отверчусь
б) буду имитировать деятельность
в) начну, а там посмотрим по обстоятельствам
г) сделать – сделаю, но качества не обещаю.
д) постараюсь сделать как можно лучше
3. Вам пришлось делить пирог или торт, при этом Вы:
а) прежде всего побеспокоитесь о своей доле
б) проследите, чтобы людям, симпатичным вам, достались лучшие куски
в) разделите всем строго поровну
г) себе оставите самый маленький кусочек
д) если вам не хватает, то можете и обойтись
4. Кому-то понадобилось излить Вам свою душу, поделиться своими проблемами. Ваша реакция:
а) сразу пресеку подобные поползновения
б) выслушаю, но подумаю: «Это ваши проблемы»
в) да-да, так бывает, вот и у меня недавно
г) внимательно выслушаю, посочувствую;
д) предложу помощь, дам совет;
5. Вам пришлось выступить в роли судьи в споре, соревновании Вашего знакомого с незнакомым человеком. Вы:
а) без сомнения, будете подсуживать Вашему знакомому;
б) по мелочам, по возможности будете помогать знакомому;
в) будете действовать по настроению;
г) только в конце, если счет будет равным, чуть-чуть подтолкнете чашу весов;
д) будете судить только по справедливости;
6. В вашей компании или на работе появился новый человек. Как Вы к нему отнесетесь?
а) настороженно: пусть сам добивается моего расположения;
б) скорее, прохладно;
в) никак не прореагирую, пусть сам о себе заявит;
г) постараюсь узнать о нём побольше;
д) проявлю интерес, внимание, постараюсь подружиться;
7. Рассказывая о себе другим людям, заполняя тест, Вы:
а) всегда говорите только то, что Вам выгодно;
б) всегда преувеличиваете достоинства и преуменьшаете недостатки;
в) говорите правду по то, что Вам хочется, а об остальном умалчиваете;
г) Вам хочется выглядеть немного лучше и поэтому Вы немного лукавите;
д) говорите только правду.
Проставьте себе за:
а) – 1 балл; б) – 2; в) – 3; г) – 4; д) – 5;
Сложите и посмотрите, что получилось.
33 – 35: Вы правильная, как гимн Советского Союза, таких не бывает.
26 – 32: Вы очень высокого мнения о себе, самоуважение – движущий фактор Ваших поступков. Вы просто находка для любой компании. Вы полностью довольны собой, но есть ли для этого основания? Совпадет ли Ваше представление о своей персоне с мнением близких людей?
Спуститесь с небес на землю и предложите Вашим знакомым заполнить тест за Вас и сравните результаты. Если они совпадут, можете спокойно почивать на лаврах.
20 – 25: Вы считаете себя личностью, и Вы удовлетворены собой. Можно сказать, что вас с удовольствием принимают люди и компании Вы не испортите. В Вас есть и доброта, и отзывчивость, но Вам есть куда расти: будьте внимательнее и теплее к окружающим людям и чуть критичнее к себе – и Вы заметите, как поднялись в глазах окружающих.
12 – 13: Пожалуй, вы слишком строги к самому себе, излишне критичны; можно подумать, что Вы недовольны своими достижениями, огорчаетесь собственным поведением. Скорее всего, это не так, и многие о Вас лучшего мнения, чем Вы думаете. Чаще улыбайтесь своему отражению в зеркале, начинайте и заканчивайте день похвалами в свой адрес; и вообще, как сказал классик: «Будьте проще – и к тебе потянутся люди».
7 – 11: Да… Вы очень суровый человек по отношению к самому себе, ощущение малой ценности своей личности вас угнетает. Но наверняка близкие люди видят Вас по-другому: посмотрите, как они заполнят тест на Вас – и Вы будете приятно поражены.