На этот вопрос пыталась ответить одна из газет, публикуя стихотворение с таким названием. Также это издание представило тест «ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ», который мы тоже решили поместить в рубрике «О чём писали рязанские газеты…»

Газета «Вечерняя Рязань» №34/452 от 8 марта 1995 года.



«ЧТО ЕСТЬ ЖЕНЩИНА»

В горах на скале

О беспутствах мечтая,

Сидела измена, худая и злая.

А рядом под вишней сидела любовь,

Рассветное золото в косы вплетая.

С утра собирая плоды и коренья,

Они отдыхали у горных озер,

Извечно ведя нескончаемый спор –

С улыбкой одна, а другая с презреньем.

Одна говорила: «На свете важны

Нежность, порядочность и чистота.

Быть светлыми, добрыми люди должны.

В этом и есть красота».

Другая смеялась: «Пустые мечты.

Кто тебе скажет за это спасибо?

Право, от смеха порвут животы

Даже, наверно, безмолвные рыбы.

Жить надо умело и хитро – с умом,

Кое-где – быть простой и беззащитной,

Кое-где же – лезть прямиком напролом.

А счастье увидела – рви, не зевай!

Наври! В остальном разберемся потом...».

«Но я не согласна бессовестно жить, –

Попробуй быть честной и честно любить».

«Быть честной? Зеленая дичь, чепуха!

Да есть ли на свете что слаще греха?..»

Однажды такой они подняли крик,

Что в гневе проснулся косматый старик, –

Великий колдун, замечательный дед,

Проведший в пещере три тысячи лет.

Рявкнул старик: «Это что за война?

Я вам покажу, как будить колдуна!

И вот, чтобы кончить все ваши раздоры,

Ославлю вас вместе на все времена».

Схватил он любовь колдовскою рукою,

Схватил он измену рукою другою

И бросил в кувшин, зеленый, как море.

И следом туда – доброту и дурман,

И чистую правду, и подлый обман.

Потом он поставил кувшин на костёр.

Дым взвился над лесом, как синий шатёр

Всё выше и выше, до горных вершин...

Старик с любопытством смотрел на кувшин:

«Когда переплавится всё, перемутится,

Какая же там чертовщина получится?..»



* * *



Кувшин остывает. Опыт готов.

По дну пробежала трещина.

Сосуд раскололся на сотни кусков.

ПОЯВИЛАСЬ ЖЕНЩИНА!





ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ



От уверенности в себе в значительной степени зависит то, как к Вам будут относится окружающие. Хотите, чтобы Вас ценили и уважали? Начните с малого: разберитесь, как вы оцениваете самого себя, как относитесь к собственной персоне.

Для этого в каждом вопросе выберите наиболее соответствующий вариант ответа.

1. Когда я нахожусь в компании, общаюсь с другими людьми, то:

а) мне всегда кажется, что я самая привлекательная.

б) мне трудно привлечь внимание людей к себе.

в) приходится напрягаться, чтобы вызвать симпатию окружающих.

г) стараюсь всем понравится, но мне не всегда это удается.

д) мне удается всех обаять, очаровать, создать приятное впечатление.

2. Когда мне вручают какое-либо малоприятное дело, а отвертеться нельзя, то:

а) все равно отверчусь

б) буду имитировать деятельность

в) начну, а там посмотрим по обстоятельствам

г) сделать – сделаю, но качества не обещаю.

д) постараюсь сделать как можно лучше

3. Вам пришлось делить пирог или торт, при этом Вы:

а) прежде всего побеспокоитесь о своей доле

б) проследите, чтобы людям, симпатичным вам, достались лучшие куски

в) разделите всем строго поровну

г) себе оставите самый маленький кусочек

д) если вам не хватает, то можете и обойтись

4. Кому-то понадобилось излить Вам свою душу, поделиться своими проблемами. Ваша реакция:

а) сразу пресеку подобные поползновения

б) выслушаю, но подумаю: «Это ваши проблемы»

в) да-да, так бывает, вот и у меня недавно

г) внимательно выслушаю, посочувствую;

д) предложу помощь, дам совет;

5. Вам пришлось выступить в роли судьи в споре, соревновании Вашего знакомого с незнакомым человеком. Вы:

а) без сомнения, будете подсуживать Вашему знакомому;

б) по мелочам, по возможности будете помогать знакомому;

в) будете действовать по настроению;

г) только в конце, если счет будет равным, чуть-чуть подтолкнете чашу весов;

д) будете судить только по справедливости;

6. В вашей компании или на работе появился новый человек. Как Вы к нему отнесетесь?

а) настороженно: пусть сам добивается моего расположения;

б) скорее, прохладно;

в) никак не прореагирую, пусть сам о себе заявит;

г) постараюсь узнать о нём побольше;

д) проявлю интерес, внимание, постараюсь подружиться;

7. Рассказывая о себе другим людям, заполняя тест, Вы:

а) всегда говорите только то, что Вам выгодно;

б) всегда преувеличиваете достоинства и преуменьшаете недостатки;

в) говорите правду по то, что Вам хочется, а об остальном умалчиваете;

г) Вам хочется выглядеть немного лучше и поэтому Вы немного лукавите;

д) говорите только правду.

Проставьте себе за:

а) – 1 балл; б) – 2; в) – 3; г) – 4; д) – 5;

Сложите и посмотрите, что получилось.

33 – 35: Вы правильная, как гимн Советского Союза, таких не бывает.

26 – 32: Вы очень высокого мнения о себе, самоуважение – движущий фактор Ваших поступков. Вы просто находка для любой компании. Вы полностью довольны собой, но есть ли для этого основания? Совпадет ли Ваше представление о своей персоне с мнением близких людей?

Спуститесь с небес на землю и предложите Вашим знакомым заполнить тест за Вас и сравните результаты. Если они совпадут, можете спокойно почивать на лаврах.

20 – 25: Вы считаете себя личностью, и Вы удовлетворены собой. Можно сказать, что вас с удовольствием принимают люди и компании Вы не испортите. В Вас есть и доброта, и отзывчивость, но Вам есть куда расти: будьте внимательнее и теплее к окружающим людям и чуть критичнее к себе – и Вы заметите, как поднялись в глазах окружающих.

12 – 13: Пожалуй, вы слишком строги к самому себе, излишне критичны; можно подумать, что Вы недовольны своими достижениями, огорчаетесь собственным поведением. Скорее всего, это не так, и многие о Вас лучшего мнения, чем Вы думаете. Чаще улыбайтесь своему отражению в зеркале, начинайте и заканчивайте день похвалами в свой адрес; и вообще, как сказал классик: «Будьте проще – и к тебе потянутся люди».

7 – 11: Да… Вы очень суровый человек по отношению к самому себе, ощущение малой ценности своей личности вас угнетает. Но наверняка близкие люди видят Вас по-другому: посмотрите, как они заполнят тест на Вас – и Вы будете приятно поражены.

