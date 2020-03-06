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«Что есть женщина?»

Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay

На этот вопрос пыталась ответить одна из газет, публикуя стихотворение с таким названием. Также это издание представило тест «ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ», который мы тоже решили поместить в рубрике «О чём писали рязанские газеты…»  

Газета «Вечерняя Рязань» №34/452 от 8 марта 1995 года.

 «ЧТО ЕСТЬ ЖЕНЩИНА»
В горах на скале
О беспутствах мечтая, 
Сидела измена, худая и злая.
А рядом под вишней сидела любовь,
Рассветное золото в косы вплетая. 
С утра собирая плоды и коренья,
Они отдыхали  у горных озер, 
Извечно ведя нескончаемый спор – 
С улыбкой одна, а другая с презреньем.  
Одна говорила: «На свете важны
Нежность, порядочность и чистота. 
Быть светлыми, добрыми люди должны.  
В этом и есть красота». 
Другая смеялась: «Пустые мечты.
Кто тебе скажет за это спасибо?
Право, от смеха порвут животы
Даже, наверно, безмолвные рыбы. 
Жить надо умело и хитро – с умом, 
Кое-где – быть простой и беззащитной, 
Кое-где же – лезть прямиком напролом. 
А счастье увидела – рви, не зевай! 
Наври! В остальном разберемся потом...».
«Но я не согласна бессовестно жить, –  
Попробуй быть честной и честно любить». 
«Быть честной? Зеленая дичь, чепуха!
Да есть ли на свете что слаще греха?..»
Однажды такой они подняли крик, 
Что в гневе проснулся косматый старик,  –  
Великий колдун, замечательный дед, 
Проведший в пещере три тысячи лет. 
Рявкнул старик: «Это что за война?
Я вам покажу, как будить колдуна! 
И вот, чтобы кончить все ваши раздоры, 
Ославлю вас вместе на все времена». 
Схватил он любовь колдовскою рукою,  
Схватил он измену рукою другою
И бросил в кувшин, зеленый, как море.
И следом туда – доброту и дурман,
И чистую правду, и подлый обман. 
Потом он поставил кувшин на костёр. 
Дым взвился над лесом, как синий шатёр
Всё выше и выше, до горных вершин... 
Старик с любопытством смотрел на кувшин: 
«Когда переплавится всё, перемутится,
Какая же там чертовщина получится?..» 

*    *     *       
              
Кувшин остывает. Опыт готов.  
По дну пробежала трещина. 
Сосуд раскололся на сотни кусков. 
ПОЯВИЛАСЬ ЖЕНЩИНА!

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ

От уверенности в себе в значительной степени зависит то, как к Вам будут относится окружающие. Хотите, чтобы Вас ценили и уважали? Начните с малого:  разберитесь, как вы оцениваете самого себя, как относитесь к собственной персоне.

Для этого в каждом вопросе выберите наиболее соответствующий вариант ответа. 

1. Когда я нахожусь в компании, общаюсь с другими людьми, то: 

а) мне всегда кажется, что я самая привлекательная.

б) мне трудно привлечь внимание людей к себе. 

в) приходится напрягаться, чтобы вызвать симпатию окружающих.   

г) стараюсь всем понравится, но мне не всегда это удается.  

д) мне удается всех обаять, очаровать, создать приятное впечатление. 

2. Когда мне вручают какое-либо малоприятное дело, а отвертеться нельзя, то:

а) все равно отверчусь 

б) буду имитировать деятельность

в) начну, а там посмотрим по обстоятельствам

г) сделать – сделаю, но качества не обещаю.

д) постараюсь сделать как можно лучше

3. Вам пришлось делить пирог или торт, при этом Вы:  

а) прежде всего побеспокоитесь о своей доле 

б) проследите, чтобы людям, симпатичным вам, достались лучшие куски 

в) разделите всем строго поровну

г) себе оставите самый маленький кусочек

д) если вам не хватает, то можете и обойтись 

4. Кому-то понадобилось излить Вам свою душу, поделиться своими проблемами. Ваша реакция: 

а) сразу пресеку подобные поползновения

б) выслушаю, но подумаю: «Это ваши проблемы»

в) да-да, так бывает, вот и у меня недавно 

г) внимательно выслушаю, посочувствую;

д) предложу помощь, дам совет;

5. Вам пришлось выступить в роли судьи в споре, соревновании Вашего знакомого с незнакомым человеком. Вы:

а) без сомнения, будете подсуживать Вашему знакомому;

б) по мелочам, по возможности будете помогать знакомому; 

в) будете действовать по настроению;

г) только в конце, если счет будет равным, чуть-чуть подтолкнете чашу весов;

д) будете судить только по справедливости;

6. В вашей компании или на работе появился новый человек. Как Вы к нему отнесетесь? 

а) настороженно: пусть сам добивается моего расположения;

б) скорее, прохладно;

в) никак не прореагирую, пусть сам о себе заявит; 

г) постараюсь узнать о нём побольше;

д) проявлю интерес, внимание, постараюсь подружиться;

7. Рассказывая о себе другим людям, заполняя тест, Вы:

а) всегда говорите только то, что Вам выгодно;

б) всегда преувеличиваете достоинства и преуменьшаете недостатки;

в) говорите правду по то, что Вам хочется, а об остальном умалчиваете;

г) Вам хочется выглядеть немного лучше и поэтому Вы немного лукавите;

д) говорите только правду.

Проставьте себе за:

а) – 1 балл; б) – 2; в) – 3; г) – 4; д) – 5;

Сложите и посмотрите, что получилось. 

33 – 35: Вы правильная, как гимн Советского Союза, таких не бывает.  

26 – 32: Вы очень высокого мнения о себе, самоуважение – движущий фактор Ваших поступков. Вы просто находка для любой компании. Вы полностью довольны собой, но есть ли для этого основания? Совпадет ли Ваше представление о своей персоне с мнением близких людей?

Спуститесь с небес на землю и предложите Вашим знакомым заполнить тест за Вас и сравните результаты. Если они совпадут, можете спокойно почивать на лаврах. 

20 – 25: Вы считаете себя личностью, и Вы удовлетворены собой. Можно сказать, что вас с удовольствием принимают люди и компании Вы не испортите. В Вас есть и доброта, и отзывчивость, но Вам есть куда расти: будьте внимательнее и теплее к окружающим людям и чуть критичнее к себе – и Вы заметите, как поднялись в глазах окружающих.

12 – 13: Пожалуй, вы слишком строги к самому себе, излишне критичны; можно подумать, что Вы недовольны своими достижениями, огорчаетесь собственным поведением. Скорее всего, это не так, и многие о Вас лучшего мнения, чем Вы думаете. Чаще улыбайтесь своему отражению в зеркале, начинайте и заканчивайте день похвалами в свой адрес; и вообще, как сказал классик: «Будьте проще – и к тебе потянутся люди».

7 – 11: Да… Вы очень суровый человек по отношению к самому себе, ощущение малой ценности своей личности вас угнетает. Но наверняка близкие люди видят Вас по-другому: посмотрите, как они заполнят тест на Вас – и Вы будете приятно поражены.

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