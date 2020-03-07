В центре Рязани хотят построить 50-метровый бассейн

В центре Рязани может появиться бассейн с 50-метровыми дорожками. Такие планы есть у властей Рязанской области.



Построить бассейн планируется на месте бывшего ледового стадиона на улице Маяковского. Такие планы были и раньше, правда, не было финансирования. В этот раз регион надеется получить деньги из федерального бюджета.



Если бассейн будет построен, в центре Рязани появится своеобразный спортивный городок. Сейчас уже есть стадион «Спартак», где проводятся футбольные матчи, он также оборудован легкоатлетическими дорожками. Кроме того, рядом есть зал для борьбы и бокса.

