Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

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Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. Как много всего появилось в нашей жизни с приставкой кибер, означающей отношение к эпохе компьютеров, Интернета и цифровых технологий. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает. И называется она «Дружина XXI века». О том, что это такое, нам рассказал один из кибердружинников, студент 5 курса РГРТУ Никита Доронин.

– Кибердружина в Рязани действует с апреля 2017 года. Начиналось всё с выявления надписей, рекламирующих запрещённые вещества. Дружинники находили такие надписи, закрашивали их и передавали информацию в Роскомнадзор и УМВД. Только в 2017 году было выявлено около 900 ссылок с противоправным контентом, – отметил Никита.

Как появилась кибердружина

Чем дальше, тем больше появлялось противоправного контента. Возникла необходимость расширять дружину. В результате появился проект «Дружина XXI века». Автор проекта – представитель Общественного совета при УМВД России по Рязанской области Анна Зотова. Его соорганизаторами стали Правительство Рязанской области, УМВД России по Рязанской области, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО, Молодежное правительство Рязанской области, Управление Роскомнадзора по Рязанской области.

Летом 2019 года проект был представлен на различных студенческих площадках, а осенью начался прием заявок от желающих войти в состав «Дружины 21 века». Кандидаты прошли обучение и итоговое тестирование, по результатам которого и была набрана кибердружина. Затем помощников распределили по направлениям деятельности для стажировки в профильных ведомствах: Управление по контролю за оборотом наркотиков, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, центр противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области, а также отдел организации и применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области.

Чем занимаются кибердружинники

Как рассказал Никита Доронин, у кибердружинников четыре основных направления деятельности – патрулирование улиц, дежурство на масштабных соревнованиях, проведение занятий по защите персональных данных, а также создание и распространение социальных видеороликов на телевидении и в интернете.

Кибердружинники помогают выявлять информацию, в том числе в Интернете, требующую реагирования профильных ведомств. Это нелегальные практики на финансовом рынке, незаконный оборот наркотиков, организация азартных игр, распространение сведений экстремистской направленности и пр. Ещё одна сфера деятельности добровольных помощников – распространение правовых норм среди населения, разъяснение особенностей поведения в сети Интернет, обучение способам защиты личной информации.

Деятельность отряда ведётся по следующим направлениям:

информация о способах изготовления и использования наркотических средств, местах их приобретения, распространения и т.п.;

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и т.п.;

информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;

информация, нарушающую запрет проведения азартных игр и лотерей с использованием Интернета;

информация, содержащую предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена.

информация с призывами к массовым беспорядкам, к осуществлению экстремистской деятельности, сепаратизму, к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка и пр.

Так, за первое полугодие 2019 года отрядом «Кибердружина» выявлено более 150 фактов противоправного контента в сети «Интернет».

Как стать кибердружинником

Планируется, что отряды «кибердружинников» в дальнейшем появятся в каждом районе Рязанской области. Стать кибердружинником можно с 18 лет.

– Что же для этого нужно? Какие знания, навыки, черты характера?

– Главное – неравнодушие, – отметил Никита Доронин. – Ведь кибердружинники не только выявляют нарушения. Но и стараются предостеречь окружающих, обучаем старшее поколение, а также школьников и студентов тому, как не стать жертвой мошенников. А они сегодня не дремлют и придумывают новые и новые способы, используя телефонные звонки, смс-сообщения, соцсети.

А вот для выявления таких фактов никаких специальных киберпрограмм, приложений, алгоритмов, формул пока не придумали. В помощь дружинникам – внимательность, настойчивость, терпение и небезразличие.

Как рассказал Никита, удостоверение дружинника не обязывает трудиться на киберполе от зари и до зари. Большинство ребят ещё учатся и к работе приступают по мере возможности. Но проблем с графиком нет – каждый день кто-то обязательно дежурит. Ведь «вредного» контента вокруг очень много.

И если вы думаете, что «ничем таким» не занимаетесь и поэтому защищены, то глубоко заблуждаетесь. Для того, чтобы стать жертвой мошенников, необязательно ходить по каким-то специализированным сайтам и интересоваться чем-то запретным. Мы оставляем свои данные так часто, что потом даже не удивляемся потокам смс или email – рассылки. А уж ошибиться и нажать «не туда» в современных реалиях, когда в интернет выходят и дети, и пенсионеры, – вообще проще простого. Да и мошенники не стоят на месте и придумывают всё новые способы «отъёма денег у населения», отслеживая информацию на сайтах объявлений или представляясь сотрудниками банков.

Никита Доронин стал кибердружиннкиом в прошлом году. Просто услышал про проект, заинтересовался и прошёл обучение. Почему?

– Мне небезразлично то, что происходит вокруг. Многие знакомые попадали в такие ситуации, сталкивались с мошенниками. Захотелось научиться самому и научить других справляться с такими ситуациями, а лучше – избегать их.

Сегодня в Рязани порядка 40 кибердружинников. Но дружина – это не какая-то закрытая команда, чем будет больше активистов, тем лучше. Все, кто захочет встать на страже кибербезопасности, могут обратиться в группу в ВК.