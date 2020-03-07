Найдена пропавшая в Рязани 15-летняя девочка

В Рязани искали 15-летнюю Валерию Качалину. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещёра».
Девочка ушла из дома в пятницу, 6 марта. В субботу, 7 марта, появилась информация о том, что она найдена живой.
В Рязани искали 15-летнюю Валерию Качалину. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещёра».
Девочка ушла из дома в пятницу, 6 марта. В субботу, 7 марта, появилась информация о том, что она найдена живой.
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