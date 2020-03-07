Рязанка получила приз конкурса «Краса ВДВ»

В пятницу, 6 марта, в Туле завершился третий конкурс «Краса ВДВ». Представительница рязанского гвардейского десантного училища Екатерина Добрынина выиграла в номинации «Волшебный кулинар».



В финале конкурса проходило награждение по 10 номинациям: сила оружия, волшебный кулинар, кутюрье, визитная карточка, творческий порыв, бал, мисс очарование ВДВ, мисс позитив, мисс гармония. Также вручили приз зрительских симпаний.



В творческом конкурсе Екатерина продемонстрировала иллюзионистское представление. Такого на конкурсе «Краса ВДВ» ещё не было. Легко и просто она создавала ореол таинственности.



Победительницей конкурса второй год подряд стала представительница 45-й бригады ВДВ.

