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Женский взгляд на финансы

Сказка – ложь, да в ней намёк. А порой и прямые рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации.  В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.  

1. ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК («Пеппи Длинныйчулок», А. Линдгрен)

 —  Я и решила, – сказала она наконец. – Мы сейчас отправимся в город, обойдем все магазины: надо же когда-нибудь заняться покупками.

— Но у нас нет денег, – заметил Томми.

-У меня их куры не клюют, – сказала Пеппи и в подтверждение своих слов подошла к чемодану и открыла его, а чемодан, как вы знаете, был битком набит золотыми монетами. Пеппи  взяла полную горсть монет и высыпала ее в карман.

— Я готова

Вопрос: когда пора объяснять ребенку, что такое деньги?

Совет от Пеппи. 

Даже если у вас есть сундук с золотыми монетами от папы-негритянского короля, лучше с малых лет объяснить ребенку, что такое деньги. Часто в глазах малышей листья подорожника равны реальным банкнотам. Поэтому сегодня эксперты утверждают: финансовую азбуку стоит постигать как можно раньше. Уже в дошкольном возрасте детям с успехом можно объяснить, какие деньги бывают, как они оказываются в банкомате, что такое платежная карта, как происходит процесс покупки-продажи и так далее. 

Важно рассказать и о финансовом планировании. На примере все той же Пеппи можно показать, как хаотично порой люди делают покупки: не могут четко ответить, для чего им та или иная вещь, приобретают предметы намного дороже, чем они стоят, берут «лукарства» и прочие товары про запас. И показать, как копить на что-то действительно нужное и важное.

2.  ЗОЛУШКА («Золушка», Ш. Перро)

Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. 

— Если опоздаешь хоть на одну минутку, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади – мышами, лакеи – ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое, залатанное платьице.

Вопрос: Почему так важно соблюдать сроки договора? 

Совет от Золушки. 

Когда очень хочется на бал (или на Бали), а возможности нет, можно воспользоваться кредитом. И вот уже появляются карета, платье и заветная путевка. Но праздник-праздником, а забывать о своих обязанностях нельзя. Уже на стадии заключения договора заемщик может оценить все условия: график платежей, срок возврата, переплату, дополнительные траты. Если он понимает, что выполнить какие-либо не получится, лучше остаться дома. Ведь когда часы пробьют полночь, не просто карета превратится в тыкву: человек рискует испортить свою кредитную историю. Это уже чревато осложнением дальнейших отношений с банками. 

Но что делать, если кредитная репутация уже запятнана? Хотя история не знает сослагательного наклонения, ее можно пусть не переписать, но исправить. Начать следует с погашения имеющихся задолженностей, и впредь максимально щепетильно соблюдать все условия договора. А в дальнейшем при обращении за новым кредитом предоставьте максимум документов, подтверждающих вашу платежеспособность. Хрустальная туфелька подойдет. 

3. МАЛЬВИНА («Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Толстой)

— Предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько осталось яблок? 

— Два. <…>

— У вас нет никаких способностей к математике, — с огорчением сказал девочка.  

Вопрос: Где получить финансовые знания? 

Совет от Мальвины.

Способности, безусловно, важны, но они либо, есть, либо нет. А вот знания – дело наживное. Причем сегодня не обойтись без знаний финансовых: на что обращать внимание при выборе поставщика услуг, какие вообще услуги существуют и лучше подойдут в каждой конкретной ситуации, как не стать жертвой мошенников. Можно почитать сайт Финкульт.инфо, послушать лекции или онлайн-уроки от специалистов рынка. Главное, чтобы источники информации были достоверными.

Помнить надо и о последовательном исполнении поставленных задач. Диктант для Буратино – значит писать его надо даже в болоте. Есть цель обновить автомобиль – значит отказ от бездумных трат должен стать полезной финансовой привычкой. Если придерживаться грамотного потребительского поведения, хватит и на новое платье, облитое каким-нибудь Пьеро, и на креативную синюю прическу в лучшем салоне. А при грамотном инвестировании еще и на собственный кукольный театр.

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