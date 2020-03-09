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В центре Рязани снесли незаконную торговую палатку

В центре Рязани демонтировали незаконную торговую палатку. Об этом сообщил сайт администрации города.

Палатка располагалась у дома №3 на улице Сенной. Её снесли сотрудники префектуры Советского района города.

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