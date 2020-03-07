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Избран президент федерации хоккея Рязанской области

Новым президентом федерации хоккея Рязанской области стал бизнесмен Олег Смирнов. Об этом сообщил сайт регионального Минспорта. 

Нового президента представил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. 

Министр отметил, что второй виток развития данного вида спорта в области начался с 2005 года, прошло уже 15 лет и на сегодняшний день мы имеем 13  юниорских хоккейных команд, молодёжную хоккейную команду и профессиональную команду высшего хоккейного мастерства. Также в регионе проходит «Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских команд», Дивизион 40+  самый многочисленный по количеству команд и Рязань может по праву считаться столицей российского любительского хоккея.

В свою очередь Олег Смирнов поблагодарил губернатора Рязанской области Николая Любимова и общественность за то, что доверили такой важный пост. Он отметил, что будет применять в своей работе лучшие практики развития хоккея. Работа пойдёт по трём направлениям – развитие детско-юношеского хоккея, развитие молодёжного хоккея и профессионального хоккея.

В сообщении Минспорта отмечается, что общая численность занимающихся хоккеем в Рязанской области составляет более 4 000 человек. Функционируют отделения по данному виду спорта открыты в двух учреждениях: ГАУ РО «СШ «Дворец спорта «Олимпийский» в Рязани и ГАУ РО «Спортивная школа «Планета спорта» в Сасове. Также в регионе функционирует государственное автономное учреждение Рязанской области «Хоккейный клуб «Рязань», в структуре которого находится молодёжная хоккейная команда, которая принимает участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что место президента федерации оставалось вакантным почти год. 22 марта 2019 года свои полномочия сложил Олег Ерёмин.

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