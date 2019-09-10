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Урок географии: банковская карта мира

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе продолжим учебный год. На очереди – новые предметы в финансовом расписании.

История 86. Урок географии: банковская карта мира

Физическая, экономическая, политическая – в набор современного школьника входит немало карт. А что если к ним добавить банковскую? Но не ту, что используется для безналичных расчетов, а посмотреть, как на купюрах отражена география? Ведь красочные банкноты могут рассказать опытному исследователю и о географических достопримечательностях, и о полезных ресурсах, и о политэкономии.

Как понять, насколько развита экономика? Если на денежных знаках прирастает число нулей, то это не говорит о растущих доходах населения. Скорее наоборот. В истории немало примеров, когда с галопирующей инфляцией пытались справиться одним лишь увеличением номинала. Но, как правило, это не решает проблему.

На банкнотах можно увидеть окружающую людей природу. Индонезийцы практически живут на вулканах, которых в их стране более 4000. В итоге рупии украшают вулканические озера. А китайцы отдали дань рекам Хуанхе и Янцзы, а также знаменитому Эвересту. Кстати, Джомолунгма украшает и все денежные знаки Непала. Отдают дань и добывающей промышленности: те, кто осваивает угольные копья, помещают шахтеров, другие страны отражают на банкнотах алмазы, соль или золото.

А подчас на купюрах можно встретить и непосредственно географические карты. На Бермудских островах на 2-долларовой банкноте есть карта главного острова, на лицевой стороне гайанских долларов можно заметить схематичное изображение этой южноамериканской страны. Даже Нидерланды до введения евро на своих денежных знаках рисовали карту.

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