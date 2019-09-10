РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе продолжим учебный год. На очереди – новые предметы в финансовом расписании.

История 87. Урок биологии: от растительных денег до растений на деньгах

За свою историю человечество выпустило столько различных денежных знаков и их аналогов, что, если бы деньги относились к живой природе, впору было бы выделять их как отдельный вид с множествами подвидов. Но связь между деньгами и такой наукой, как биология, и сегодня велика.

Вспомнить хотя бы, с чего начинались денежные отношения? В качестве платежного средства использовали то, что было под рукой: растения и животных. Соль, перец, какао, красивые морские раковины или огромные камни – в дело шло все. А одним из весьма распространенных элементов торговли были шкурки. В зависимости от страны использовали беличьи, куньи или оленьи. От последней, по одной из версий, даже произошло современное разговорное название американской валюты: шкура оленя по-английски звучит «buckskin», но в обиходе ее называли просто buck. При торговле с индейцами европейцы измеряли цену в этих самых «баксах».

Сегодня люди используют банкноты или безналичные расчеты, но растения и животные все же не исчезли из денежного оборота. Они появляются на памятных монетах. Например, в 2011 году самой красивой многие нумизматы признали серебряную монету в 1000 камерунских франков. На ней можно увидеть бабочку Charaxes Fournierae. Этот экзотический вид обитает в жарких тропиках. Монета уникальна тем, что насекомое не в плоскости: бабочка словно присела на серебро, в итоге получился объемный макет. Кстати, в живой природе харакс взлетает со скоростью до 5 м/с. Тираж памятной монеты всего 2500 экземпляров, и нумизматам приходится побегать, чтобы поймать редкого серебряного харакса.

В Сингапуре – орхидеи, во Вьетнаме – рис, кенгуру в Австралии и слоны в Индии. Каждая страна стремится перенести на денежные знаки самых ярких представителей флоры и фауны. Кстати, стилизованный орнамент в виде двух сплетенных ветвей украшает и российские монеты, которые находятся в постоянном обращении.