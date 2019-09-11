РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе продолжим учебный год. На очереди – новые предметы в финансовом расписании.

История 88. Урок астрономии: космические деньги

Британские ученые давно стали явлением нарицательным. А между тем их интересы уже простираются за пределы земного шара. В университете города Лестер под патронажем Национального космического центра еще в 2007 году разработали деньги для космических путешественников. Назвали их quid, что расшифровывается как «квазиуниверсальная интергалактическая деноминация». Это своеобразная языковая игра, ведь так же на сленге называют и классическую британскую валюту, фунт стерлингов.

У монет сглаженные края. Это сделано для удобства и безопасности: даже если в процессе космических расчетов такая денежка выпадет из рук космонавта, ее путь во Вселенной не приведет к порче имущества. За каждый куид в обменном центре предполагалось просить чуть больше 6 земных фунтов стерлингов (или 500 рублей по нынешнему курсу). Вот только добираться до обменников придется долго: за прошедшие 12 лет космический туризм так и не стал массовым явлением.

Зато в монетах уже сегодня можно найти следы далеких галактик. В разные годы в различных странах выпускались памятные монеты, которые украшают метеориты. Например, космического гостя, найденного в 1999 году в Марокко, заковали на реверсе 10-долларовой серебряной монеты, выпущенной в 2004 году в Либерии. Микрокапсулу с частицей метеорита окружает изображение песчаных дюн, всадника на верблюде и огненного хвоста от небесного тела, хотя в действительности никто его падения не видел. А Острова Кука отличились выпуском наибольшего числа монет с метеоритами. Их памятные денежные знаки украшают каменные кусочки, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет.