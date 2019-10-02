УФНС по Рязанской области: в регионе значительно выросло количество объектов имущества



2 октября в управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области состоялась пресс-конференция на тему уплаты имущественных налогов. Представители ведомства напомнили о необходимости уплаты имущественного налога до 2 декабря текущего года.

В УФНС также сообщили, что в этом году количество стоящих на учёте в налоговых органах объектов имущества значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Так, число земельных участков составило более 416 тысяч и увеличилось на 6, 3 тысячи участков. Количество объектов капитального строительства увеличилось на 18 тысяч и составило около 683 тысячи. Впервые за последние несколько лет выросло количество транспортных средств – на 41 тысячу; всего на учёте их стало 479,5 тысяч.

Суммы имущественных налогов также увеличились по сравнению с прошлым годом на 9% или на 185 миллионов рублей, составив около 2,3 миллиарда рублей.