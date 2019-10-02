В этом году рязанцы заплатили почти в полтора раза больше имущественных налогов, чем в прошлом



2 октября в управлении налоговой службы Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая теме уплаты имущественных налогов.

Заместитель руководителя рязанского управления Михаил Минко, в частности, сообщил, что по состоянию на 1 октября рязанцы заплатили имущественные налоги на сумму 648 рублей, что на 207 миллионов рублей, или почти на 50% больше поступлений за аналогичный период 2018 года. По словам Минко, рост связан с более ранним началом кампании по доставке налоговых уведомлений. Большинство рязанцев уже получили уведомления по почте, а пользователи «Личного кабинета для физических лиц» уже в августе смогли увидеть их в своих кабинетах.

Представители ФНС напомнили, что в соответствии с законом транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц уплачиваются не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Учитывая, что 1 декабря в этом году приходится на воскресенье, срок уплаты переносится на 2 декабря 2019 года.

В налоговом уведомлении есть ряд изменений. Теперь в нём отображаются только те объекты, сумма налога по которым больше нуля. Кроме того, теперь реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему РФ указываются в самом уведомлении, при этом отдельный платёжный документ не направляется.