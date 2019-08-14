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Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

Один из популярных вопросов туристов при покупке тура является выбор типа питания в отеле. Эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова расскажет – какие типы питания бывают и как расшифровываются их обозначения.

Аббревиатура RO («room only») предусматривает, что отель предоставляет своим гостям номера для проживания без питания. Выбор такого типа питания даёт возможность туристам существенно сэкономить бюджет при приобретении тура.

Питание по системе BB («bed&breakfast») подразумевает проживание в отеле только с завтраками по системе «шведский стол». Богатство ассортимента зависит от звёздности гостиницы и специфики региона, где находится отель. Если во время отдыха туристы планируют насыщенную экскурсионную программу по уютным улочкам незнакомых городов, то «bed&breakfast» станет замечательным вариантом питания.

Существует также разделение на Континентальный завтрак (CB — Continental breakfast) и Английский (Американский) завтрак. Континентальный завтрак более распространен в Европе, например, в Италии. Это очень легкий завтрак. Вам подадут кофе/чай, выпечку, джем, масло. Другое дело Английский завтрак или его еще иногда называют Американским завтраком (AB – American breakfast), он очень сытный и калорийный. В классическом английском завтраке присутствуют сосиски, жареный бекон, блинчики, помидоры, фасоль, яичница или омлет, тосты.

HB – Half Board, полупансион – еще один популярный тип питания. В cтоимость проживания включен завтрак и ужин. Обратите внимание, что во время ужина напитки не включены в стоимость. А отсутствие обеда можно заменить приятной прогулкой в ресторан.

FB – Full Board, полный пансион или трехразовое питание. В стоимость проживания включены завтрак, обед и ужин. Также во время обеда и ужина напитки подаются за отдельную плату.

Очень редко встречаются такие варианты питание как HB+ и FB+. Плюс в данном случае указывает на наличие бесплатных напитков на обеде и ужине.

ALL -All inclusive или “все включено”. Самый любимый тип питания у россиян. Повсеместно встречается в Турции, Тунисе, Греции, Испании, Болгарии, в Доминикане, на Кубе и других популярных курортных направлениях. Питание All inclusive означает, что в стоимость проживания включены завтрак, обед, ужин, а также напитки в течение дня. Кроме этого, есть дополнительные приемы пищи – поздний завтрак/бранч или полдник или то и другое.

Еще одна разновидность “Все включено” – это ультра все включено Ultra All Inclusive. Скажем честно, эту формулировку иногда используют только для привлечения клиентов, нередко ALL и UALL ничем не отличаются. По идее, “ультра все включено” включает помимо местных, напитки иностранного производства, более широкий выбор блюд и десертов. В некоторых отелях питание и напитки подаются практически круглосуточно, а также есть возможность ужинать в ресторанах A-la carte, где обслуживание осуществляется по меню.

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