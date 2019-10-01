С начала года в Рязани спилили 160 аварийных деревьев

В Рязани продолжаются работы по спилу аварийных деревьев. С начала года было спилено 160 аварийных насаждений и обрезаны кроны и ветви 370 деревьев.

Как сообщает сайт администрации, кустарники и деревья удалены на территории порядка 5 000 кв. м.

Кроме того, в городе ведется работа по опиловке сухих ветвей у деревьев, растущих вдоль улично-дорожной сети. Те деревья, которые ограничивают видимость светофоров и дорожных знаков, влияют на безопасность движения, также подлежат обрезке.

Работы по санитарной очистке зеленых насаждений на парковой территории и во дворах будут продолжены весь осенне-зимний период.