На главную Органы власти Администрация С начала года в Рязани спилили 160 аварийных деревьев
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

С начала года в Рязани спилили 160 аварийных деревьев

В Рязани продолжаются работы по спилу аварийных деревьев. С начала года было спилено 160 аварийных насаждений и обрезаны кроны и ветви 370 деревьев.

Как сообщает сайт администрации, кустарники и деревья удалены на территории порядка 5 000 кв. м.

Кроме того, в городе ведется работа по опиловке сухих ветвей у деревьев, растущих вдоль улично-дорожной сети. Те деревья, которые ограничивают видимость светофоров и дорожных знаков, влияют на безопасность движения, также подлежат обрезке.

Работы по санитарной очистке зеленых насаждений на парковой территории и во дворах будут продолжены весь осенне-зимний период.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани открылся Центр изучения китайского языка и культуры

В Рязанском центре тестирования отметили пятилетие введения в России ГТО

В Рязани планируют выделить полосы для движения общественного транспорта