С кладбищ Рязани вывезли порядка 400 кубометров мусора

В Рязани продолжается осенний месячник по благоустройству города. Улицы города, парки, скверы и дворы убирают от сухих веток, листвы, мусора. С обочин дорог устраняют грунтовые наносы.

На улице Станкозаводской, Бульваре Победы, в парке Гагарина, в парке Железнодорожников и в ЦПКиО спилили сухие деревья.

На улицах Ломоносова, Медицинской, Сельских строителей, Курортном проезде, Светлом проезде, МОГЭС, пересечении улиц Свободы и Полевой заделали ямы.

Городские кладбища убирают от различного мусора и веток; подметают дорожки; вывозят упавшие деревья; косят траву. Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» с 11 по 22 октября вывезла с кладбищ порядка 400 кубических метров различного мусора.