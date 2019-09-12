С добрым утром! Обзор новостей за 11 сентября

В Рязани прошёл матч женской Лиги чемпионов. Матч закончился со счётом 0:9. Лучшим игроком команды «Олимпик Лион» стала Венди Ренар (капитан), у команды «Рязань-ВДВ» – Маргарита Широкова (вратарь).

В Рыбновском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 12.40 на 167-м километре трассы М-5 «Урал»: столкнулись грузовик МАЗ с полуприцепом и автомобиль «Грейт Волл». В результате ДТП погибла пассажирка внедорожника, его водитель госпитализирован.

В Рязани открылся новый технопарк. Главной целью данного проекта является развитие научной, образовательной, производственной деятельности в сфере инноваций и высоких технологий в регионе.

Рязанская облдума утвердила прожиточный минимум пенсионера на будущий год. Сейчас расчёт осуществляется по утверждённым правительством РФ правилам. Прожиточный минимум составил 8694 рубля.

Мужчину, стрелявшего в работников палатки с шаурмой на улице Сельских строителей в Рязани, задержали. Раненый в грудь и ногу продавец – 30-летний житель Рязанского района – госпитализирован.

В микрорайоне Семчино в Рязани открылась обновлённая библиотека. Открытие здания совпало с 65-летием библиотеки-филиала №6. Праздник по этому случаю посетили глава администрации города Рязани Елена Сорокина, депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, представители районной префектуры и управления культуры.