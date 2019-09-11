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Задержан мужчина, стрелявший в торговцев шаурмой в Рязани

Мужчину, стрелявшего в работников палатки с шаурмой на улице Сельских строителей в Рязани, задержали. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Напомним, вчера в социальной сети ВКонтакте появилось видео с моментом инцидента. 

По данным полиции, на палатку фаст-фуда было совершено разбойное нападение. Во вторник, 10 сентября, в 12.40 в палатку, где находились два продавца, зашёл молодой человек и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Выбегая из палатки раненый продавец рассыпал деньги (около 4 тысяч рублей), их забрал налётчик, сел в машину и уехал.

Через некоторое время 23-летний житель Рязани был задержан. На него завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением оружия). Сейчас решается вопрос о помещении его под стражу.

Раненый в грудь и ногу продавец – 30-летний житель Рязанского района – госпитализирован.

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