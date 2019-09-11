В Рязани идёт матч женской Лиги чемпионов. Трансляция

Прямо сейчас в Рязани идёт матч женской Лиги чемпионов между командами «Рязань-ВДВ» и «Олимпик Лион».
15.11. Рязанская команда получает жёлтую карточку. Счёт 1:0 в пользу «Олимпик Лион».
Игра идёт преимущественно у наших ворот. Вратарь активно отражает атаки.
15.27. Счёт 2:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забила Ада Хегерберг. Рязанские болельщики негодуют.
15.32. Счёт 3:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забила капитан команды Венди Ренар.
15.37. Счёт 4:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забивает Анри Henry.
15.43. Счёт 0:5. «Рязань-ВДВ» получает жёлтую карточку после игрового столкновения. Вновь забивает Ада Хегерберг.
Болельщики не теряют надежды. С трибун слышатся крики: «Соберитесь, девочки! Вы – надежда России!».
15.45. Первый тайм завершён.
16.29. Счёт 6:0 в пользу «Олимпик Лион». Это тертий гол Ады Хегерберг на протяжении матча и второй пенальти.
16.36. Счёт 0:7. Гол головой забивает Венди Ренар.