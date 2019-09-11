В Рязани идёт матч женской Лиги чемпионов. Трансляция

Прямо сейчас в Рязани идёт матч женской Лиги чемпионов между командами «Рязань-ВДВ» и «Олимпик Лион».

Разминка перед матчем.

15.11. Рязанская команда получает жёлтую карточку. Счёт 1:0 в пользу «Олимпик Лион».

Игра идёт преимущественно у наших ворот. Вратарь активно отражает атаки.

15.27. Счёт 2:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забила Ада Хегерберг. Рязанские болельщики негодуют.

Второй гол.

15.32. Счёт 3:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забила капитан команды Венди Ренар.

15.37. Счёт 4:0 в пользу «Олимпик Лион». Гол забивает Анри Henry.

Чётвертый гол.

15.43. Счёт 0:5. «Рязань-ВДВ» получает жёлтую карточку после игрового столкновения. Вновь забивает Ада Хегерберг.

Болельщики не теряют надежды. С трибун слышатся крики: «Соберитесь, девочки! Вы – надежда России!».

15.45. Первый тайм завершён.

16.29. Счёт 6:0 в пользу «Олимпик Лион». Это тертий гол Ады Хегерберг на протяжении матча и второй пенальти.

16.36. Счёт 0:7. Гол головой забивает Венди Ренар.