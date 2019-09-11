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В Рязани открылась обновлённая библиотека с бесплатным Wi-Fi

В среду, 11 сентября, в микрорайоне Семчино в Рязани открылась обновлённая библиотека. Открытие здания совпало с 65-летием библиотеки-филиала №6. Праздник по этому случаю посетили глава администрации города Рязани Елена Сорокина, депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, представители районной префектуры и управления культуры.

Елена Сорокина отметила, что для открытия библиотеки объединились заинтересованные люди, представители власти и бизнеса.

Просторное помещение оборудовано современной мебелью. В библиотеке есть зал художественной литературы с зоной для комфортного чтения, детская зона, живой уголок; зал отраслевой литературы с зоной для индивидуальной работы.

Увеличился и спектр услуг, оказываемых библиотекой, культурная и образовательная деятельность, появились новые форматы взаимодействия с посетителями, расширился круг единомышленников и социальных партнеров.

Читатели могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, удаленным доступом к электронному каталогу ЦБС города Рязани, полнотекстовым правовым базам данных, порталу государственных услуг, ресурсам Национальной электронной библиотеки, электронной библиотеке «Русская история», базе данных «Полпред».

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