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Обзор новостей Рязани и области за 14 октября

С незаконных свалок в Рязани вывезено 259 кубометров мусора. Работы по уборке проводятся префектурами города в рамках месячника по благоустройству областного центра.

Рекламная конструкция на автодороге Рязань-Спас-Клепики у поворота на село Поляны была размещена незаконно. Нарушение выявили во время проверки сотрудники УМВД России по Рязанской области.

Арбитражный суд Рязанской области признал «Автоколонну 1310» банкротом.

С 7 по 13 октября в Рязани заделали ямы на 10 улицах. Общая площадь ремонта составила 583 кв. м.

Государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова примет участие в международном проекте «Русские сезоны» в Берлине.  

Жительница дома 39 по улице 10-я линия в Рязани сообщила, что у неё из крана течёт бензин. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте.

В Новомичуринске жители вместо передачи НТВ увидели по кабельному ТВ жёсткое порно. Директор кабельной компании сообщил об ошибке работника.

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