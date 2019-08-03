Рязанского художника Виктора Иванова поздравили с 95-летием

В субботу, 3 августа, в Рязанском областном музыкальном театре прошло торжественное событие, приуроченное к юбилею народного художника СССР Виктора Иванова. 2 августа Виктору Ивановичу исполнилось 95 лет.

Поздравить выдающегося художника пришли коллеги, друзья, близкие и представители власти. От имени губернатора Рязанской области к юбиляру обратился вице-губернатор региона Игорь Греков.

– Поздравляю вас, Виктор Иванович, с юбилеем. Ваш вклад в развитие отечественной культуры, талант и трудолюбие исключительны. Созданные вами произведения стали классикой современного изобразительного искусства, а каждая картина дает повод к размышлениям. Оставайтесь всегда флагманом рязанской культуры. Крепкого вам здоровья, благополучия, бодрости духа и вдохновения на многие годы, – отметил Игорь Греков.

От председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева художнику Виктору Иванову вручили панно. За исключительные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства юбиляра наградили «Знаком Великого Князя Олега Рязанского». Также по решению губернатора региона Николая Любимова правительство области учредило премию имени Виктора Иванова. Начиная со следующего года, премия будет вручаться лучшим выпускникам Рязанского художественного училища и художественных школ.

Справка. Виктор Иванович Иванов (родился 2 августа 1924) – советский и российский живописец. Автор многочисленных жанровых картин из деревенской жизни. Его работы отличаются монументальностью образных решений, острой выразительностью композиционных построений, суровостью колорита. Работы Виктора Иванова находятся в крупнейших музеях страны, а его автопортрет – в картинной галере «Уффици» во Флоренции, где собраны автопортреты выдающихся художников всех времен и народов.