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Рязанским школьникам и студентам рассказали о грамотном инвестировании

В рамках Международной недели инвесторов рязанские школьники и студенты узнали, какие инструменты доступны даже начинающему инвестору. Сотрудники Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО рассказали о простых и понятных продуктах, а также возможностях доверительного управления и привлечения инвестиционного советника.

По закону ребёнок уже с 14 лет может открыть банковский вклад. Это самый простой инструмент. И хотя он низкодоходный, он же является наименее рискованным: вклады в банках застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Доступны несовершеннолетним и другие продукты, такие как паевые инвестиционные фонды (ПИФы), вложения в драгоценные металлы и пр. Как правило, до 14 лет открывать такие счета или приобретать паи могут родители на имя ребенка, а с 14 до 18 — сами юные инвесторы, но с письменного согласия законного представителя. Студенты, которые уже справили совершеннолетие, могут выходить на фондовый рынок полностью самостоятельно.

«Хотя инвестор не обязан иметь специальное образование и большой опыт на рынке ценных бумаг, он должен четко понимать, куда он вкладывает деньги, быть готовым постоянно контролировать процесс. И главное помнить: чем выше доходность, тем выше риск», – отметил начальник экономического отдела регионального отделения Банка России Виталий Ларин.

Виталий Ларин рассказал, какие ошибки чаще всего делают начинающие инвесторы:

  • они инвестируют в ценные бумаги последние средства, не создав финансовую «подушку безопасности»;
  • оперируют большими суммами, с возможной потерей которых потом не смогут психологически справиться;
  • поддаются эмоциям, а не анализируют ситуацию на рынке;
    – инвестируют все средства в один актив, что не позволяет сгладить потери при падении стоимости;
  • верят обещаниям мошенников.

Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО напоминает: гарантии на рынке ценных бумаг запрещены. И доверять средства следует только тем компаниям, у которых есть лицензия. Их перечень можно найти на сайте Банка России в разделе «Надзор за участниками финансовых рынков».

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