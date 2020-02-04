Рязанский следователь получил условный срок за фальсификацию доказательств

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении). Об этом сообщил сайт ведомства.



Следствием и судом установлено, что в 2016 году при расследовании уголовного дела по обвинению местного жителя в кражах, старший следователь с целью получения дополнительных доказательств в отношении обвиняемого составил документы, содержащие заведомо ложные сведения.



В ходе расследования старший следователь СО ОМВД России по Рязанскому району не признавал себя виновным. Однако в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, удалось собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления ему обвинения в инкриминируемых деяниях и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.



Приговором суда от 23 января 2020 года бывшему старшему следователю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком в 3 года с возложением определенных обязанностей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в правоохранительных органах РФ, сроком на 2 года 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

