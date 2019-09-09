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Рязанский предприниматель возместил ущерб после возбуждений уголовного дела

Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области расследуется уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере). Об этом сообщил сайт ведомства. 

Следствием установлено, что в 2017 году индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию сельскохозяйственной продукции и строительных материалов на общую сумму более 8,5 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму около 940 тысяч рублей. В нарушение требований налогового законодательства он не представил в налоговый орган налоговые декларации, не исчислил и не уплатил налоги на сумму более 940 тысяч рублей, что является крупным размером. 

В результате принятых следственным органом мер в ходе расследования подозреваемым перечислена в бюджет вся образовавшаяся недоимка по налогам. Расследование уголовного дела продолжается.

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