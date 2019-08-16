Рязанский губернаторский симфонический оркестр готовит яркий концерт на закрытие Форума

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошёл брифинг. С журналистами пообщался главный дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков. Он рассказал о церемонии закрытия II Международного форума древних городов.

В рамках закрытия пройдёт масштабный и яркий гала-концерт. Выступит на нём Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

– Музыку будем играть разную: в разных жанрах и стилях. Репертуар пока не раскрываем, пусть это будет нашим небольшим секретом, – отметил Сергей Оселков.

Гала-концерт пройдет 17 августа на главной сцене у цирка в 20.30.