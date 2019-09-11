Во вторник, 10 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в торжественной церемонии открытия V Международной специализированной выставки «Импортозамещение-2019», которая состоялась в Москве.

Николай Любимов поблагодарил организаторов выставки за приглашение и предоставленную возможность показать успехи и потенциал региона. Он отметил, что предприятия Рязанской области активно включились в работу по импортозамещению.

– В рамках национальных федеральных программ в Рязанской области реализуются 4 профильных региональных проекта. Организован и успешно действует областной экспортный центр, в пилотном режиме введен региональный экспортный стандарт, создан экспортный совет. Предприятия потянулись за помощью, начали активно работать с нашими институтами развития. Сегодня рязанские товары поставляются более чем в 100 стран мира, – подчеркнул Николай Любимов.

После завершения церемонии почётные гости ознакомились с экспозицией, в том числе побывали на коллективном стенде Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.

По словам Любимова, участие в международной выставке позволяет рязанским производителям представить свои возможности, потенциальные намерения и завести полезные деловые контакты.