Во вторник, 10 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в торжественной церемонии открытия V Международной специализированной выставки «Импортозамещение-2019», которая состоялась в Москве.
Николай Любимов поблагодарил организаторов выставки за приглашение и предоставленную возможность показать успехи и потенциал региона. Он отметил, что предприятия Рязанской области активно включились в работу по импортозамещению.
– В рамках национальных федеральных программ в Рязанской области реализуются 4 профильных региональных проекта. Организован и успешно действует областной экспортный центр, в пилотном режиме введен региональный экспортный стандарт, создан экспортный совет. Предприятия потянулись за помощью, начали активно работать с нашими институтами развития. Сегодня рязанские товары поставляются более чем в 100 стран мира, – подчеркнул Николай Любимов.
После завершения церемонии почётные гости ознакомились с экспозицией, в том числе побывали на коллективном стенде Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.
По словам Любимова, участие в международной выставке позволяет рязанским производителям представить свои возможности, потенциальные намерения и завести полезные деловые контакты.
– Я думаю, мы очень полезно поработали на Международной выставке. Здесь есть предприятия, которые готовы к нам прийти и основывать производства. Есть компании, которые готовы предлагать для наших действующих предприятий свою продукцию, – сказал губернатор.– Это очень важно для нас, в том числе и в рамках формируемых промышленных кластеров, которые позволят всю линейку продукции создавать в Рязанской области.