Рязанские школьники посетили урок экологии на очистных сооружениях РНПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», организовала и провела открытый экологический урок на биологических очистных сооружениях (БОС). Мероприятие, проходившее в рамках реализации корпоративной программы «Добровольцы РНПК – за чистый город», посетили ученики школы №19. Специалисты управления охраны окружающей среды предприятия по принципу «равный — равному» рассказали детям о значении и важности инфраструктурного объекта в жизни города и о работе БОС.

Школьников провезли по территории очистных сооружений, они увидели, как сточные воды проходят биохимическую очистку, как проводится производственный экологический контроль природной среды с помощью мобильных лабораторий завода.

Учащиеся узнали, что очистные – это ряд наземных и подземных ёмкостей, связанных трубопроводами, насосных станций, воздухонагнетателей, систем механического обезвоживания осадков, накопителей для размещения осадков, систем ультрафиолетового обеззараживания. Школьники получили возможность в районе аэротенков понаблюдать за работой микроорганизмов – основных участников процесса очистки поступающих стоков. Далее дети своими глазами увидели процесс отстаивания очищенных стоков от сообщества микроорганизмов – активного ила до их отправки на станцию ультрафиолетового обеззараживания, после которой вода возвращается в природную среду.

Очистные сооружения АО «РНПК» ежесуточно принимают и очищают до 320 тыс. куб. м. сточных вод. Только 15% из них составляют сточные воды нефтезавода. Большая же часть – это бытовые стоки и стоки предприятий Южного промузла г. Рязани.

Двухступенчатая очистка БОС позволяет достигать достаточного качества очистки для возврата очищенной воды в водоём. По сути, на очистных сооружениях воспроизводится естественный процесс очищения, который происходит в природной среде в реках и озёрах. Только на очистных сооружениях он идёт более интенсивно.

В составе БОС работает экологическая лаборатория, которая имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. Ежедневно экологическая лаборатория выполняет более 200 анализов качества воды и почвы. Она состоит из двух постов экологического контроля и двух передвижных лабораторий для экспресс-анализов, отбора и доставки проб воды и почвы. Природная среда контролируется круглосуточно и на промплощадке, и в санитарно-защитной зоне предприятия.

АО «РНПК» реализует целый комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Это и проекты по реконструкции и модернизации производственных мощностей с применением энергоэффективных и экологичных технологий, и собственные экологические акции, одна из которых – «День чистого города». Работники РНПК участвуют в общегородских субботниках, ведут экопросветительскую работу со школьниками, поддерживают экологические экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помогают Окскому заповеднику в рамках благотворительности и другое.

Системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно получала высокую оценку как на региональном, так и на федеральном уровнях.