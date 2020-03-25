В Рязанской области на мероприятия по профилактике коронавируса дополнительно выделят 200 миллионов рублей

25 марта на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали увеличение на 200 миллионов рублей расходов на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос обсуждался в рамках рассмотрения законопроекта о внесении изменений в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, на 132,6 млн рублей увеличены доходная и расходная части бюджета за счет дополнительно поступающих федеральных средств. Средства пойдут на оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры, модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств, приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций. Увеличено финансирование и ряда государственных программ: «Дорожное хозяйство и транспорт», «Развитие здравоохранения», «Развитие образования и молодежной политики», «Развитие информационного общества», «Формирование современной городской среды».

На 171 млн рублей повышены расходы бюджета для обеспечения софинансирования в связи с предполагаемым поступлением федеральных средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также 51,8 млн направляется на единовременные выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В целом с учетом перераспределения имеющейся экономии расходы на программу «Социальная защита и поддержка населения» составят порядка 121 млн рублей.