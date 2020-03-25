В Рязанской области на мероприятия по профилактике коронавируса дополнительно выделят 200 миллионов рублей

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25 марта на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали увеличение на 200 миллионов рублей расходов на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос обсуждался в рамках рассмотрения законопроекта о внесении изменений в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, на 132,6 млн рублей увеличены доходная и расходная части бюджета за счет дополнительно поступающих федеральных средств. Средства пойдут на оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры, модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств, приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций. Увеличено финансирование и ряда государственных программ: «Дорожное хозяйство и транспорт», «Развитие здравоохранения», «Развитие образования и молодежной политики», «Развитие информационного общества», «Формирование современной городской среды».

На 171 млн рублей повышены расходы бюджета для обеспечения софинансирования в связи с предполагаемым поступлением федеральных средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также 51,8 млн направляется на единовременные выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В целом с учетом перераспределения имеющейся экономии расходы на программу «Социальная защита и поддержка населения» составят порядка 121 млн рублей.

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