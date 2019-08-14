Рязанка убила сожителя напильником

В Рязани вынесли приговор 52-летней местной жительнице, убившей сожителя. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Преступление было совершено в ночь на 20 декабря 2018 года в одном из домов Московского района Рязани. Между женщиной и её 60-летним сожителем произошла ссора, в ходе которой рязанка избила мужчину руками и ногами, а затем нанесла ему несколько ударов напильником в область туловища, головы и конечностей. От полученных травм пострадавший умер на месте расправы.



В качестве наказания суд приговорил рязанку к 7 годам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

