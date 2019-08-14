На главную Рязань Происшествия Рязанка убила сожителя напильником
РязаньПроисшествия

Рязанка убила сожителя напильником

В Рязани вынесли приговор 52-летней местной жительнице, убившей сожителя. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено в ночь на 20 декабря 2018 года в одном из домов Московского района Рязани. Между женщиной и её 60-летним сожителем произошла ссора, в ходе которой рязанка избила мужчину руками и ногами, а затем нанесла ему несколько ударов напильником в область туловища, головы и конечностей. От полученных травм пострадавший умер на месте расправы. 

В качестве наказания суд приговорил рязанку к 7 годам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В Рязани ожидается жара

Рязанка убила сожителя напильником

Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре

В Путятинском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли пьяный угон иномарки

Рязанский полицейский отказался от взятки в 100 тысяч рублей

В Рязани прооперировали ребёнка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

В Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына

ХК «Рязань» стартует в Кубке «Дизеля»

Рязанские врачи активно внедряют методы генно-инженерной биотерапии

Пожар на свалке в Рязани потушен

Драгметалл как единая валюта. Что представляли из себя золотые займы?

Из-за закрытия конкурса «Авиадартс» в Рязани временно ограничат движение

В Рязани во время ДТП перевернулся грузовик с пивом

В Рязани обсудили проблемы социокультурной среды древних городов

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На рыбновских вандалов заявят в полицию

В рязанскую колонию пытались ввезти на тракторе партию мобильных телефонов

В Рязани со строящегося 26-этажного дома упал рабочий